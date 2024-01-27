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Seçimde Partilerin Oy Pusulasındaki Sıralaması Belli Oldu - Son Dakika
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Seçimde Partilerin Oy Pusulasındaki Sıralaması Belli Oldu

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan kura çekimi sonucunda, seçime katılacak 35 parti, oy pusulasındaki sıralamaları belirlendi.

Seçimde Partilerin Oy Pusulasındaki Sıralaması Belli Oldu
27.01.2024 - 15:01,
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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.

Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.

Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.

Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

Kaynak: AA
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