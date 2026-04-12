Seda Sayan'dan Magazin Gündemine Bomba Etkisi Yaratacak Açıklamalar

12.04.2026 20:11
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yaşadığı romantik anlarla gündeme gelirken, yüksek kira gelirleriyle dikkat çeken gayrimenkul yatırımları da konuşuluyor. İkili, bir etkinlikteki danslarıyla 'yılın romantizmi' olarak yorumlandı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, son olarak bir etkinlikte kameralara yansıyan romantik dansıyla dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmine kapılan çiftin sarmaş dolaş halleri, salondaki tüm davetlileri büyüledi ve magazin dünyasında 'yılın romantizmi' olarak yorumlandı.

Öte yandan, geçen günlerde ikilinin birlikte verdikleri konser sırasında yaşanan bir diyalog da izleyicileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini soran Sayan'a, eşi Çağlar Ökten 'Ona sen evlilik tarihini mi sordun?' diyerek seslendi. Sayan'ın 'Evet' yanıtı üzerine eşinin 'Ne dedi?' sorusunu, 'Aa bizim tarih' diyerek şaşkınlıkla karşılaması konserde neşeli anlar yaşattı. Çağlar Ökten'in bu duruma 'Yaaa' diyerek karşılık vermesi üzerine Seda Sayan, kendi evlilik sayısına göndermede bulunarak söylediği 'Çok evlenince öyle oluyor' sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu. Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le aşklarını dolu dizgin yaşayan Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa sürede magazin gündemine bomba bir giriş yaptı.

Sadece aşk hayatıyla değil, servetiyle de çok konuşulan Seda Sayan'ın mal varlığı magazin gündeminde yer aldı. Uzun yıllardır sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Sayan'ın, kazancını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiği biliniyor. Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre ünlü sanatçının sadece İstanbul'da 30 daire ve dükkana sahip olduğu belirtiliyor. Üstelik Sayan'ın bununla da sınırlı kalmayan yatırımları arasında yurt dışı da bulunuyor. Ünlü sanatçının Londra ve Miami'de de evlerinin olduğu öne sürülürken, tatil cenneti Bodrum'da ise üç villaya sahip olduğu ifade ediliyor. En çok konuşulan detaylardan biri ise kira gelirleri oldu. İddialara göre Seda Sayan'ın gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çağlar Ökten, Seda Sayan, Ünlüler, Magazin, Güncel, Finans, Emlak, Müzik, Son Dakika

Advertisement
