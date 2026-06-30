Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı

30.06.2026 09:21  Güncelleme: 10:11
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte 12 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR ) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 ismin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 isim tutuklanmaları talebiyle, bir kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, iki kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç'nin de aralarında bulunduğu 12 ismin tutuklanmasına, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Seferihisar Belediyesin'ne yönelik yürütülen soruşturmanın üçüncü dalgasında belediyedeki inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde rüşvet alındığı ve verildiği, ayrıca 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ile yakınlarının para transferlerine ilişkin usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla 26 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da İzmir merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından, E.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır hakkında ise sulh ceza hakimliğince ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli ise 29 Haziran'da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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