Seferihisar Belediyesi: Belediye Hizmetleri Kesintisiz Sürmektedir. 'Ruhsatsız Silah Bulundu' İddiası Tamamen Asılsızdır - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi: Belediye Hizmetleri Kesintisiz Sürmektedir. 'Ruhsatsız Silah Bulundu' İddiası Tamamen Asılsızdır

25.06.2026 17:18  Güncelleme: 19:08
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Seferihisar Belediyesi, aralarında başkanların da bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ve ruhsatsız silah iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan "ruhsatsız silah bulundu" iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Belediyenin kurumsal işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli idari görevlendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Haziran 2026 itibarıyla basına ve kamuoyuna yansıyan adli süreci yakından takip etmekteyiz. Belediyemizin kurumsal işleyişinde ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerde hiçbir aksama yaşanmaması adına, ilgili müdürlüklerde gerekli idari görevlendirmeler ivedilikle yapılmıştır. Seferihisar Belediyesi, tüm birimleriyle görev başındadır ve hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Öte yandan, sürece ilişkin bazı yayınlarda yer alan 'ruhsatsız silah bulundu' iddiası ise tamamen asılsızdır. Bahsi geçen silah; 2009 yılında tüzel kişiliği sona eren Ürkmez Belde Belediyesi'nden resmi yollar ile devralınmış, tüm envanter kayıtları eksiksiz olan ve belediyemiz demirbaş kasasında muhafaza edilen zimmetli ve ruhsatlıdır. Süreç içerisinde ihtiyaç anlarında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler tarafımızca yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan resmi makamlar dışında yapılan değerlendirmelere itibar etmemelerini rica ederiz. Seferihisar Belediyesi olarak her zaman halkımız için çalışmaya, hemşehrilerimize şeffaflıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi: Belediye Hizmetleri Kesintisiz Sürmektedir. 'Ruhsatsız Silah Bulundu' İddiası Tamamen Asılsızdır - Son Dakika

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