Seferihisar Belediyesi Robot Takımı Kuracak

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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşacak 'Robot Takımı' kuracak.

Ortaokul 6 ve 7'inci sınıf ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşacak olan robot takımı, Seferihisar'ı çeşitli yarışmalarda temsil edecek.

Başvurular, 14-30 Haziran arasında yapılacak. Gençlerin, robotik dünyada kendilerini geliştirebileceği dersler, 7 Temmuz'da başlayacak.

Başvuruların ardından gerekli görüldüğü takdirde, 4 Temmuz'da yazılı sınav veya sözlü mülakat yapılacak. Bu sınav ve mülakatla üyeler belirlenecek.

Başvurular, Seferihisar Belediyesi web sitesinde yayınlanacak form üzerinden online olarak yapılabilecek.