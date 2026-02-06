Seferihisar'da 6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Kaybedenler Anıldı

(İZMİR) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Seferihisar'da anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04.17'de bir araya gelen yurttaşlar, depremde hayatını kaybedenleri sessizlikle andı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, anma programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın yalnızca bir tarih değil, Türkiye'nin hafızasına kazınmış derin bir acı olduğunu vurguladı. Yetişkin, "Bugün burada yalnızca bir tarihi anmak için değil, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı haykırmak için bir aradayız. Saat 04.17, takvimlerden silinmeyecek bir acının adıdır" dedi.

Depremin üzerinden zaman geçse de acının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Yetişkin, "Kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Sessizliğimiz bir suskunluk değil, saygıdır. Bir arada duruşumuz yalnızca yas değil, dayanışmadır," sözleriyle meydanı dolduran yurttaşlara seslendi.

Anmanın yalnızca geçmişi hatırlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Yetişkin, "Anmak, aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluk almaktır. Bu topraklarda bir daha aynı acıların yaşanmaması için bilimin rehberliğinde, dayanışmayla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," diye konuştu.

Depreme dirençli kentler oluşturmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Yetişkin, insanı merkeze alan bir şehircilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi. Yetişkin, konuşmasını "Sessizliğimiz saygı, birliğimiz umut olsun. Unutmadık, unutmayacağız" sözleriyle tamamladı.

Anma programına Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.