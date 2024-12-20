İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Keloğlan" tiyatro oyunu, müzikal olarak sahnelendi.
Atatürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü özel eğitim öğretmenlerince yazılıp yönetilen ve engelli kursiyerlerin görev aldığı müzikal tiyatro oyunu, Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.
Özel kursiyerlerin performansı beğeni topladı.
Program, çevreye duyarlı bir şekilde "sıfır atık ve yeşil etkinlik" çerçevesinde kağıt ürün kullanılmadan gerçekleştirildi.
Etkinliğe Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar’da Engelli Kursiyerlerden Keloğlan Müzikali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?