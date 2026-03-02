Seferihisar'da Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar'da Kadınlar Günü Etkinlikleri

02.03.2026 13:43  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kadın varsa gelecek var” sloganıyla ay boyunca sürecek etkinlik programı ayarladı.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın varsa gelecek var" sloganıyla ay boyunca sürecek etkinlik programı ayarladı.

Seferihisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın varsa gelecek var" sloganıyla ilçede kadın emeğini görünür kılmak, toplumsal eşitlik bilincini güçlendirmek ve kadınların sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla geniş kapsamlı etkinlik programı gerçekleştirecek.

Seferihisar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program, atölye çalışmaları, söyleşiler, kültür gezisi, panel ve sanat sergisinden oluşuyor.

Etkinlikler ücretsiz olacak

Kadınlar Günü etkinlikleri 5 Mart Perşembe Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde başlayacak. Program kapsamında saat 12.00'de "Ortak Tuval Tek Ruh" resim atölyesi düzenlenecek.

Aynı gün saat 13.00'te toplumsal cinsiyet eğitimi ve haklar atölyesi gerçekleştirilecek, saat 14.00'te makrome atölyesi yapılacak. Günün son etkinliğinde ise saat 15.00'te "Kadının İç Dünyası: Dayanıklılık, Kırılganlık ve Yeniden İnşa" başlıklı psikoloji atölyesi katılımcılarla buluşacak.

Etkinlikler 6 Mart Cuma yine Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde devam edecek. Saat 13.00'te kadın sağlığı ve menopoz semineri düzenlenecek. Ardından saat 14.30'da seramik ve çini atölyesi, saat 15.30'da makrome atölyesi ve saat 16.30'da klinik pilates atölyesi gerçekleştirilecek.

Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 7 Mart Cumartesi 09.00–15.00 saatleri arasında Kadınlar Günü'ne özel Seferihisar Kültür Gezisi düzenlenecek. Kent Belleği Anı Evi ve ilçenin tarihi noktalarını kapsayan gezi ücretsiz olacak, katılım kontenjanla sınırlı tutulacak.

Aynı gün saat 14.00'te Çağan Irmak Salonu'nda "8 Mart 8 Kadın Başarı Öyküsü" programı gerçekleştirilecek. Sanat, akademi, sağlık, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışmalar yürüten kadın konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak. Programda kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği roller ve başarı hikayeleri ele alınacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca "Resim Emekçileri Sergisi" sanatseverlerle buluşacak. Kadın sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 8–11 Mart 2026 tarihleri arasında Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı 8 Mart günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ücretsiz olarak vatandaşların katılımına açık olacak.

"Kadınların üretmesini ve dayanışmasını desteklemeyi amaçlıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hazırlanan programla ilgili yaptığı açıklamada kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesini önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların emeği ve üretimi toplumun gelişiminin temelidir. Seferihisar'da kadınların sosyal yaşamda, üretimde ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız etkinliklerle kadınların bir araya gelmesini, üretmesini ve dayanışmasını desteklemeyi amaçlıyoruz."

Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:08:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.