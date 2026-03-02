Seferihisar'da Kadınlar Günü Etkinlikleri

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın varsa gelecek var" sloganıyla ay boyunca sürecek etkinlik programı ayarladı.

Seferihisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın varsa gelecek var" sloganıyla ilçede kadın emeğini görünür kılmak, toplumsal eşitlik bilincini güçlendirmek ve kadınların sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla geniş kapsamlı etkinlik programı gerçekleştirecek.

Seferihisar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program, atölye çalışmaları, söyleşiler, kültür gezisi, panel ve sanat sergisinden oluşuyor.

Etkinlikler ücretsiz olacak

Kadınlar Günü etkinlikleri 5 Mart Perşembe Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde başlayacak. Program kapsamında saat 12.00'de "Ortak Tuval Tek Ruh" resim atölyesi düzenlenecek.

Aynı gün saat 13.00'te toplumsal cinsiyet eğitimi ve haklar atölyesi gerçekleştirilecek, saat 14.00'te makrome atölyesi yapılacak. Günün son etkinliğinde ise saat 15.00'te "Kadının İç Dünyası: Dayanıklılık, Kırılganlık ve Yeniden İnşa" başlıklı psikoloji atölyesi katılımcılarla buluşacak.

Etkinlikler 6 Mart Cuma yine Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde devam edecek. Saat 13.00'te kadın sağlığı ve menopoz semineri düzenlenecek. Ardından saat 14.30'da seramik ve çini atölyesi, saat 15.30'da makrome atölyesi ve saat 16.30'da klinik pilates atölyesi gerçekleştirilecek.

Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 7 Mart Cumartesi 09.00–15.00 saatleri arasında Kadınlar Günü'ne özel Seferihisar Kültür Gezisi düzenlenecek. Kent Belleği Anı Evi ve ilçenin tarihi noktalarını kapsayan gezi ücretsiz olacak, katılım kontenjanla sınırlı tutulacak.

Aynı gün saat 14.00'te Çağan Irmak Salonu'nda "8 Mart 8 Kadın Başarı Öyküsü" programı gerçekleştirilecek. Sanat, akademi, sağlık, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışmalar yürüten kadın konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak. Programda kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği roller ve başarı hikayeleri ele alınacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca "Resim Emekçileri Sergisi" sanatseverlerle buluşacak. Kadın sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 8–11 Mart 2026 tarihleri arasında Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı 8 Mart günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ücretsiz olarak vatandaşların katılımına açık olacak.

"Kadınların üretmesini ve dayanışmasını desteklemeyi amaçlıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hazırlanan programla ilgili yaptığı açıklamada kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesini önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların emeği ve üretimi toplumun gelişiminin temelidir. Seferihisar'da kadınların sosyal yaşamda, üretimde ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız etkinliklerle kadınların bir araya gelmesini, üretmesini ve dayanışmasını desteklemeyi amaçlıyoruz."

Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.