Seferihisar'da Nefret Suçuna İddianame

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasına ilişkin tutuklanan kadın hakkında "din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Alanı Mahallesi'ndeki İpek Kum Halk Plajı'nda 3 Temmuz'da bir anne ve kızına karşı hakaret edilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli İ.A'nın (52), A.A. ve kızı S.G'nin yanına gittiği, mağdurlara "buraya para ödediniz mi" şeklinde soru sorduğu, anne ve kızının "hayır" yanıtını verdiği belirtildi.

Bunun üzerine şüphelinin mağdurlara yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı, olayın devamında şüphelinin eliyle işaretlerde bulunduğu ve başörtülü S.G'ye "defol git, hadi yallah" diye bağırdığı belirtildi.

Şüphelinin, S.G'nin oturduğu plaj sandalyesini de iterek yere düşürdüğü aktarılan iddianamede şüphelinin, "sen kimsin lan, buralar bizim lan" şeklinde bağırmaya devam ettiği kaydedildi.

Tutuklu sanık İ.A. hakkında "din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Seferihsar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olay

Seferihisar'ın Mersin Alanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz'da İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıkmış, A.A. kendisi ve kızına hakaret edildiğini belirterek, İ.A'dan şikayetçi olmuştu.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılıkça İ.A'nın adli kontrol kararına itiraz edilmiş, Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesince kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş, zanlı yeniden gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince 7 Temmuz'da Manisa'da yakalanan ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen İ.A'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.