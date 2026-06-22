Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Müdür Gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Müdür Gözaltında

22.06.2026 22:32
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Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle İmar Müdürü E.U. gözaltına alındı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında, İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bugün yapılan operasyonda, E.U. gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.U.'nun işlemleri sürüyor.

Geçen 17 Haziran'da Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

19 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbir uygulamasıyla, şirket çalışanı M.C.H. ile birlikte serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Müdür Gözaltında - Son Dakika

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