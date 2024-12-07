İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ali Karaağaç (31) idaresindeki 35 EY 095 plakalı otomobil, Doğanbey Mahallesi'nde takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karaağaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Y.Ö. (35), kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?