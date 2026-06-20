Seferihisar\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Turabiye Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.