Seferihisar Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, her yıl on binlerce tatilcinin akın ettiği plajları yaza hazırlamak için temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Seferihisar Belediyesi, yaz ayları öncesinde ilçedeki plajlarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Belediyenin Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleri; Akarca, Sığacık, Ürkmez ve Doğanbey sahil şeritlerinde hummalı bir çalışma yürüttü. 2 kepçe, 2 kamyon, 1 sahil temizleme makinesi ve 1 sahil tırmık makinesiyle sahillerde temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında kış aylarında plajlarda biriken yabancı otlar ve deniz samanları temizlenirken, kum eksilmesi yaşanan bölgelere takviyeler yapıldı. Ayrıca sahilde bulunan karavan, tekne ve sahipsiz şemsiyeler kaldırıldı. Eskiyen aydınlatma lambalarının bakımı ve boyası yapılırken, yeni oturma bankları da yerlerine yerleştirildi.

Seferihisar Belediyesi yetkilileri, sahillerin hem çevre temizliği hem de estetik açıdan yaz aylarına hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri Seferihisar'ın doğal güzelliklerini yaşamaya davet etti.