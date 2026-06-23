Şeftali Fiyatlarındaki Uçurum: 15 TL Bahçede, 60 TL Pazarda - Son Dakika
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Şeftali Fiyatlarındaki Uçurum: 15 TL Bahçede, 60 TL Pazarda

Şeftali Fiyatlarındaki Uçurum: 15 TL Bahçede, 60 TL Pazarda
23.06.2026 09:53
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Reyhanlı'da şeftali bahçede 15 TL'ye satılırken, pazarda fiyat 60 TL'ye kadar çıkıyor. Rekolte düştü.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde hasadı devam eden ve bahçede 15 TL'ye alıcı bulan şeftali, pazarda 60 TL'ye satılıyor.

İlçede geçen haftalarda hasadı başlayan şeftalinin bahçede kilo fiyatı 15 TL'ye kadar düşerken, semt pazarlarında kilosu 60 TL'den satılıyor. Üreticilerden Zeydan Şanverdi, bu yıl don ve ayaz nedeniyle bekledikleri rekolteyi elde edemedikleri için para kazanamadıklarını ancak pazar ve marketlerin kendilerinden daha çok kar ettiğini söyledi. Şanverdi, "Bu yıl bahçemizde 100 ton rekolte beklerken, doğal afetler nedeniyle rekoltemiz 20 tona kadar geriledi. Geçen yıla göre girdi maliyetlerimiz 2 kat arttı ancak gelirimiz artmadığı için mağduriyetimiz oldu" diye konuştu.

'REKOLTE ÇOK DÜŞTÜ'

Şeftali tüccarı Emre Şanverdi ise kentte hasadı yapılan ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Şanverdi, "Buradan 15 TL'ye aldığımız ürün yerine ulaşana kadar nakliye ve işçilik masrafları nedeniyle 30 TL'yi buluyor. Bu yıl çok dolu yağdığından dolayı rekolte çok düştü, kaliteli meyve yetişmedi. Şu an bu meyvenin dalında kilosu 45-50 TL olması lazımken ne yazık ki 10-15 TL. Biz bunu çiftçilerden daha yüksek bir fiyata almayı çok isterdik çünkü bizim için değişen hiçbir şey yok. Ucuza alıp, pahalıya satma gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeftali Fiyatlarındaki Uçurum: 15 TL Bahçede, 60 TL Pazarda - Son Dakika

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