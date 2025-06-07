Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul\'da en olmadık yere girdi

İstanbul'da bir şehirlerarası yolcu otobüsü, otogara giderken yolu karıştırınca yanlışlıkla Kadıköy'deki Fikirtepe Mahallesi'ne girdi. O anları kayda alan bir yolcunun, "Tam Fikirtepe'den kurtuldum diye sevinirken şehirlerarası otobüsün Fikirtepe'ye getirmesi" diyerek güldü.