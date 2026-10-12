Şehit Ahmet Benler 47. yılında Marmaris'te anıldı - Son Dakika
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Şehit Ahmet Benler 47. yılında Marmaris'te anıldı

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Şehit Ahmet Benler 47. yılında Marmaris\'te anıldı
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Hollanda'nın Lahey kentinde 1979 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Ahmet Benler, şehadetinin 47. yıl dönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki adını taşıyan ilkokulda düzenlenen törenle anıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde 1979 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Ahmet Benler, şehadetinin 47. yıl dönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki adını taşıyan ilkokulda düzenlenen törenle anıldı.

Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu olan ve 12 Ekim 1979'da ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Ahmet Benler için Şehit Ahmet Benler İlkokulunda anma programı gerçekleştirildi.

Törene, şehidin ailesi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kaya, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmanın ve milli hafızayı canlı tutmanın önemine vurgu yaptı.

Şehit Ahmet Benler'in adının bir eğitim kurumunda yaşatılmasının, genç nesillerin vatan sevgisi bilinciyle yetişmesi açısından anlamlı olduğunu belirten Kaya, fedakarlıkların asla unutulmayacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Burak Akçapar ile canlı bağlantı kurularak duygu ve düşünceler paylaşıldı ve şehidin hatırasının diplomasi hafızasında da yaşatıldığı vurgulandı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve hayatının anlatılmasıyla devam eden program, tüm şehitlerin rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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