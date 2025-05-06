Şehit Aileleri Derneğinden Edirne İl Özel İdaresine ziyaret - Son Dakika
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Şehit Aileleri Derneğinden Edirne İl Özel İdaresine ziyaret

Şehit Aileleri Derneğinden Edirne İl Özel İdaresine ziyaret

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Edirne İl Özel İdaresini ziyaret etti.

06.05.2025 14:50
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Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Edirne İl Özel İdaresini ziyaret etti.

Dernek üyeleri, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette şehit ailelerinin talepleri dile getirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ciğerci, ziyarette şehitlerin emaneti olan ailelerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ciğerci, "Şehit Ailelerimiz başımızın tacı. Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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