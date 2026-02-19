Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
19.02.2026 22:13
Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Sosyal Tesisi'nde "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua ettiği programa, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, diğer ilgililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "on bir ayın sultanı" ramazanın ilk iftarında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri aynı sofrada orucunu açtı.

Vali Aydın Baruş, ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu ifade ederek, ilk iftarın şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapılmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Baruş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu kaydetti.

İl protokolünün katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Güncel, İftar, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
