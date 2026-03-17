Şehit annesi oğlunun anısını odasında yaşatıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2020 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 29 yaşında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesinin, evinde oluşturduğu anı odasında, şehidin eşyaları, fotoğrafları ve Türk bayrağıyla örtülmüş yatağı sergileniyor.

Anne Nevriye Bilir, oğlunun şehit olmasından 4 ay sonra evlerinde, şehidin bebeklik elbiseleri, damatlığı, ayakkabıları, askeri üniformaları, motosikleti, belgeleri ve fotoğraflarından oluşan bir anı odası oluşturdu.

Her gün odaya giderek temizlik yapan ve oğlunun eşyalarını öpen 4 çocuk annesi Bilir, namazını da oğlunun odasında eda ediyor.

Nevriye Bilir, AA muhabirine, oğlunun şehit olmasının üzerinden 6 yıl geçtiğini söyledi.

Bu senelerin zor geçtiğini dile getiren Bilir, şöyle konuştu:

"Şehit annesi olmak, en zor şey evladını kaybetmek. Sinan farklı bir çocuktu. Demek ki şehit olacakmış. Her şeyi yarım kaldı çocuğumun. Düğün yapacaktık. Nikahı kıyıldı. 14 gün sonra oğlumun şehit haberi geldi. Salonunu tuttu, damatlıklarını aldı, her şeyini hazırlamıştı. Çocuğum şehit olmadan 6 ay önce babasını kaybetti. Babasının vefatından 6 ay sonra da çocuğum şehit oldu. İki acı birden oldu. Evlat acısını Allah düşmanıma vermesin, çok zor."

"Kendisi biliyordu şehit olacağını"

Bütün şehit annelerine Allah'tan sabır dileyen Bilir, "Sinan hayat dolu bir çocuktu. Demek ki her şeyini hızlı yaşadı. Benim öbür evlatlarım da var. Şehit oldu diye demiyorum. Sinan farklıydı. Sinan önce uzman çavuş oldu. Sonra 'Teğmen olacağım.' dedi. Tekrar sınava girdi, teğmen oldu gitti. Kendi çocukken bize akrabalar gelmişti. 'Her köyde şehit var, bizim köyde yok.' dedi çocuk. O da 'Bekle ben şehit olacağım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun son izne geldiğinde kendisine kıyafetler aldığını belirten Bilir, şunları kaydetti:

"Bu kadar alma dedim. 'Anne ben şehit olursam kardeşim giyer.' dedi. Özel çocuğum var. Bu anı odasına hiç girmiyor. 'Şu tüylerimin hepsi abimi özledi.' diyor. Onun sevgisini ona veriyorum. Sinan'ımın yeri bambaşka. Şehit olduğu gün Kur'an'a gitmiştim, oğlum telefonla aradı 'Neredeydin anne?' dedi, 'Kur'an'a geçtim.' dedim. 'Sana bir Kur'an alıp yollayacağım, bana okur musun?' dedi, 3 saat sonra şehit oldu. Kendisi biliyordu şehit olacağını. Ne diyeyim, nasıl diyeyim. Çok mertti, çok cömertti, yardımseverdi. Bizden habersiz çok çocuk okuttu. Sonradan haberimiz oldu."

Acısını hafifletmek için oğlunun eşyalarından anı odasını hazırladığını ancak ilk zamanlar odaya giremediğini anlatan Bilir, "Ben bu odaya önce dayanamadım, kapısını kilitledim. Gece rüyama geldi. 'Anne kapımı aç, gelip su içemiyorum, seni göremiyorum.' dedi. Üç gün sonra rüyama tekrar girdi. Odasının kapısını kapatamıyorum. Sinan'ımın her şeyini burada saklıyorum." dedi.