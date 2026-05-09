Şehit eşi ve annesine Anneler Günü ziyareti

09.05.2026 12:59
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Anneler Günü kapsamında şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi öğretmen Işıl Aktepe'yi ve şehit Piyade Er Sezai Polat'ın annesi Fatma Polat'ı ziyaret ederek, şehit ailelerine destek mesajı verdi.

ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Aktepe'nin 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti. İl Müdürü Hasan Aykut, 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin 1 çocuk annesi eşi öğretmen Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Işıl Aktepe'ye çiçek verip, 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve vefa görevidir. Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Bu vesileyle tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Aykut ve beraberindekiler, Hakkari Yüksekova'da 22 Haziran 1992 yılında şehit olan Piyade Er Sezai Polat'ın annesi Fatma Polat'ı da evinde ziyaret etti. Polat'a çiçek verip 'Anneler Günü'nü tebrik eden Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal destek ve dayanışma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

