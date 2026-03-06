Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin\'de anıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart 2020'de zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin'in Mut ilçesinde anıldı.

Şehit Özgür Kavastan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kavastan ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayrıca, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Anma programına şehidin ailesi ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Salih Meşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.