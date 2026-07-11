Şehit annesi: Torunum Halil 10 yıllık hasretim - Son Dakika
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Şehit annesi: Torunum Halil 10 yıllık hasretim

Şehit annesi: Torunum Halil 10 yıllık hasretim
11.07.2026 11:39
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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, oğlunun adını taşıyan torunuyla acısını hafifletmeye çalışıyor. 10 yıldır kızları ve torunlarından güç alan Işılar, hainlere hakkını helal etmediğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, şehit oğlunun adını taşıyan torunuyla acısını hafifletmeye çalışıyor.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan Halil Işılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde darbeci askerler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düştü.

15 Temmuz'un 10. yılında AA muhabirine konuşan şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, 15 Temmuz gecesi oğlunun arkadaşlarıyla halı saha maçına gittiğini ve eve döndüğünde ise oğlunun da herkes gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıktığını söyledi.

Oğlunun şehadetini günler sonra öğrendiğini anlatan Işılar, şehitliğin güzel bir mertebe olduğunu ancak evlat acısının büyük olduğunu ve hiç kaybolmayacağını belirtti.

Şehit oğlunun acısını torunlarına sarılarak hafifletmeye çalışan Işılar, "Torunum oldu. Sağ olsun damadım, oğlumun adını verdi. Halil diye. Severken '9-10 senelik hasretim' diye seviyorum torunumu. 'Halil'im, 10 yıllık hasretim benim' diyorum." ifadelerini kullandı.

10 yıldır kızları ve torunlarından güç aldığını vurgulayan Işılar, onların varlığının kendisi için en büyük teselli olduğunu, büyüyen ailesinin ise hayata tutunmasını sağladığını söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormasının unutulmadıklarını hissettirdiğini ifade eden Işılar, yaşadığı acı, özlem ve sıkıntılara rağmen hayatını bu duygularla sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

"O hainlere hiçbir zaman hakkımız helal değil"

Torunlarına şehit dayılarını anlattığını belirten Işılar, büyük torununun artık dayısının şehit olduğunu bildiğini ve bunu çevresine de söylediğini, torunlarının evdeki fotoğraflarla ilgilendiğini, büyük torununun dayısı için dua ettiğini ve mezarını temizlemek istediğini söyledi.

Şehit annesi olmanın güzel bir duygu olduğuna değinen Hülya Işılar, oğlunun bırakmış olduğu en büyük nişanı kalbinde taşıdığını söyleyerek, "Çok güzel, çok büyük bir gurur kaynağı ama acısı bir o kadar büyük." dedi.

Topluma girdiğinde kendisine "şehit annesi" diyerek olumlu tepkiler aldığını ve manevi olarak desteklendiğini dile getiren Işılar, "Çünkü benim evladım şehit oldu. Şehit olmasa yanımda olsa bile onca insan vatanı, milleti, devleti ve bayrağı uğruna çıktı sokaklara. Kimse para için, pul için gitmedi sokaklara. Herkes sokaklara bayrağımız dalgalansın, ezanımız dinmesin, namusumuz elden gitmesin diye çıktılar. Yani o parti, bu parti, şu parti diye çıkmadılar sokaklara. Vatan, millet, devlet, bayrak için çıktılar. Namus için çıktılar ama bunu anlayan yok." ifadelerini kullandı.

"O hainlere hiçbir zaman hakkımız helal değil. Helal de etmeyeceğiz" diyen Işılar, "Dilerim ki Allah'tan ülkemizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı gömmek isteyenlere Allah fırsat vermesin." dedi.

Hülya Işılar, 15 Temmuz'da kendilerinin unutulmadığını hissettiklerini belirterek, ziyaret edip hal ve hatırlarını soranların kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Işılar, en büyük gururunun şehit annesi olmak olduğunu dile getirerek, "Ne mutlu bize. Allah'ım hiçbir zaman devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı ne dindirsin ne indirsin ne de kessin. Cennet vatanımızda cennette gibi yaşayalım istiyoruz bizler." diye konuştu.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit annesi: Torunum Halil 10 yıllık hasretim - Son Dakika

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