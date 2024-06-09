Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen\'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor

Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'daki ailesi, oğullarının hatırasını eşyalarıyla düzenledikleri odada yaşatıyor.

09.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'daki ailesi, oğullarının hatırasını eşyalarıyla düzenledikleri odada yaşatıyor.

Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde ikamet eden şehit Şen'in ailesi, oğullarının eğitim hayatına ait dokümanlar, askeri eşyalar, üniformalar, başarı belgeleri, fotoğraflar ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu.

Odanın tavanını Türk bayrağıyla kaplatan aile, Şen'in şehit olduğu sırada üstünde bulunan hücum yeleğini de odada sergiliyor.

Öte yandan Şen'in yakınları tarafından şehidin çok sevdiği otomobilinin temizliği yapılıp görmek isteyenler için evin garajına park edildi.

Şehidin kuzeni Burak Şen, AA muhabirine, kuzenin yokluğuna hala alışamadıklarını belirterek hatırasını yaşatmak için böyle bir anı odası oluşturduklarını ifade etti.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Şen, kuzeninin hatırasının her zaman kendileri ile birlikte yaşayacağını söyledi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde 30 Nisan'da askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehit Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 Mayıs'ta toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Astsubay Çavuş, Mustafa Şen, Jandarma, Antalya, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor - Son Dakika


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement