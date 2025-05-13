Tekirdağ Çerkezköy'de geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden 81 yaşındaki emekli Uzman Jandarma Çavuş İsmet Şengül memleketi Samsun'un Havza ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Şengül'ün naaşı Bekdiğin Mahallesi'ndeki evine getirildi, burada helallik alındıktan sonra Bekdiğin Mahallesi Camisinde cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şengül'ün naaşı askeri manga tarafından omuzlarda taşınarak mahalle kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Şehit Jandarma Çavuş İsmet Şengül'ün Cenazesi - Son Dakika
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