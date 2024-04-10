Şehit mezarlığında en buruk bayram
Şehit yakınını ziyarete gelen Yahya Aslan:
"Mekanları cennet olsun, onlar giderken geri dönmeyi düşünmedi"
ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramının birinci gününde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Uncalı Kent Mezarlığı'nda şehit yakınlarını ziyarete gelen aileler buruk bayram sevini yaşadı. Şehit yakınını ziyarete gelen Yahya Aslan, "Mekanları cennet olsun, onlar giderken geri dönmeyi düşünmedi. Vatanımız ve bizim içim şehit düştüler" dedi.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ve şehit yakınları bir yandan kaybettikleri yakınları için dua ederken diğer yandan mezarlarına bakım yaptı. Yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kent merkezindeki Uncalı Kent Mezarlığı'na geldi. Bazı ziyaretçiler ellerindeki çiçekleri kabirlere bırakırken, bazıları mezar temizliği yapıp, su döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri de görev alarak şehit mezarlarının bakımını yaparak sulama yaptı. Uncalı Kent Mezarlığı içerisinde yer alan şehitliğe gelen şehit yakınları da uzun uzun dua ederek, şehitlerin mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Mezarlık ve çevresi Türk bayrakları ile süslendi.
1996 yılında şehit olan şehit babasının dayısının oğlu Ramazan Ataş'ı ziyarete gelen Yahya Aslan, "Bayramımız buruk geçiyor. Tüm şehitlerimizin ruhu şaad olsun. Mekanları cennet olsun, onlar giderken geri dönmeyi düşünmedi. Vatanımız ve bizim içim şehit düştüler" dedi.
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
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