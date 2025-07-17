Şehit Mustafa Zamkı'nın Naaşı 67 Yıl Sonra Memleketi Çankırı'ya Getirilip, Defnedildi - Son Dakika
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Şehit Mustafa Zamkı'nın Naaşı 67 Yıl Sonra Memleketi Çankırı'ya Getirilip, Defnedildi

17.07.2025 20:29
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1) ŞEHİT MUSTAFA ZAMKI'NIN NAAŞI 67 YIL SONRA MEMLEKETİ ÇANKIRI'YA GETİRİLİP, DEFNEDİLDİMARDİN'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde, 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi.

1) ŞEHİT MUSTAFA ZAMKI'NIN NAAŞI 67 YIL SONRA MEMLEKETİ ÇANKIRI'YA GETİRİLİP, DEFNEDİLDİ

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde, 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi.

Çankırı'da yaşayan şehit Zamkı'nın kardeşi Ali Zamkı (73), 67 yıl önce şehit olan ve Mardin Kızıltepe Akdoğan köyünde defnedilen Mustafa Zamkı'nın naaşının memleketine defnedilmesi için girişimde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalar sonrasında şehidin memleketine defnedilmesi uygun bulundu. Şehit Zamkı'nın naaşı, Mardin'de dün yapılan askeri törenle Çankırı'ya gönderildi.

'O ZAMANIN ŞARTLARINDA ŞEHİDİMİZİ GETİREMEDİK'

Şehit Mustafa Zamkı için bugün Çankırı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene; Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Garnizon Komutan Albay Yavuz Çörekçi, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşınan şehit Zamkı'nın naaşı, Çankırı Şehitliği'nde dualarla defnedildi. Garnizon Komutan Albay Yavuz Çörekçi, Türk bayrağını öperek şehit kardeşi Ali Zamkı'ya teslim etti ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan şehidin kardeşi Ali Zamkı, "O zaman ben küçüktüm, 5 yaşındaydım. O zamanın şartlarında şehidimizi getiremedik. Geç haber verdiler. Şimdi de Allah razı olsun şehidimizi getirdiler buraya" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Zamkı'nın Naaşı 67 Yıl Sonra Memleketi Çankırı'ya Getirilip, Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Mustafa Zamkı'nın Naaşı 67 Yıl Sonra Memleketi Çankırı'ya Getirilip, Defnedildi - Son Dakika
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