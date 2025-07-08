Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Edikli beldesindeki baba ocağına götürülen şehit Yaman için öğle namazının ardından belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin kızı Hatice Kübra, tabutun üzerine çiçek koyarak, "Baba bunları sana topladım." dedi.

Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyip onları teskin etti.

Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Gün, cenaze namazını kıldırdı.

Şehit Yaman'ın naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Sabiye Yaman, çocukları ve ailesi ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.