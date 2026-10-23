Şehit polis Ahmet Türkoğlu için mahallesinde mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehit polis Ahmet Türkoğlu için mahallesinde mevlit okutuldu

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Şehit polis Ahmet Türkoğlu için mahallesinde mevlit okutuldu
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için memleketi Çubuk'un Ağılcık Mahallesi'nde mevlit okutuldu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için memleketi Çubuk'un Ağılcık Mahallesi'nde mevlit okutuldu.

Mahalle sakinlerinin imece usulüyle düzenlediği programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Türkoğlu ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan ise programı mahalle sakinlerinin desteğiyle düzenlediklerini belirtti.

Doğan, "Şehidimizin anısını yaşatmak için köylülerimizin katkılarıyla mevlit okuttuk. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Şehidimizin kederli ailesine sabır versin. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Ayyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Cuma Özdemir, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, şehit Türkoğlu ve tüm şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA
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