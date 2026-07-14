Şehit özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari kadrosunun şehit özel harekat polisi Oğuz'un Harput Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 15 Temmuz şehidi Oğuz'u rahmetle yad ettiklerini ifade etti.