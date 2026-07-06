Kastamonu'da Kur'an Kursu Yaz Dönemi Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kur'an Kursu Yaz Dönemi Başladı

Kastamonu\'da Kur\'an Kursu Yaz Dönemi Başladı
06.07.2026 13:06
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Kastamonu'daki Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nda yaz dönemi törenle açıldı. 10-18 yaş arası 60 öğrenci eğitime başlarken, 9 öğrenci hafızlığını tamamlayarak mezun oldu. Müftü yardımcısı, çocukların ruhsal eğitiminin önemini vurguladı.

Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi düzenlenen törenle başladı.

Kur'an kursunun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Mehmet Evirgentürk, yaz Kur'an kurslarının çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Velilere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Evirgentürk, "Çocuklarımızı sadece dünyevi nimetler olarak hazırlamak değildir. Gönlü de eğitmek gerekiyor, ruhu da eğitmek gerekiyor. O ruhun eğitiminde Kur'an-ı Kerimin kendisi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 60 öğrenci eğitimlerine başladı.

Yaşları 12 ile 24 arasında değişen 9 öğrenci ise hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Etkinlik, çocukların çeşitli oyunlar oynamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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