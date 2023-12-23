Şehit Yasin Karaca\'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

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Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerimizin kimliklerini açıkladı. Güler, açıklamasında "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİDİN BABA EVİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.

Evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.











