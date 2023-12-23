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Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak - Son Dakika
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Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak.

23.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:43
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Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerimizin kimliklerini açıkladı. Güler, açıklamasında "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

ŞEHİDİN BABA EVİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.

Evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak


Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak



Şehit Yasin Karaca\'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Özcan Kuvan: Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun Allahım askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Yanıtla 6 0
  • Ahmet Kçk: Şehid olmadan önce bunlar yapilmaliydi tatli yiyelim tatli konusalim olmuş ne yzakki allah rahtmet eylesin bu incirlik kurecik ve bu örgütün inleri yok edipmedikce bu orgute kol kucak acanlarla is birligi hala yapilacaksa bizim mill3timizi taseronlarla mucadeleye devam ettirdikleri surece malesef bu acilari uasamaya devam edecegiz sehidimize allahtan rahmet ailesine bas sagligi diliyoruz mekani cennet olsun Yanıtla 1 0
  • güneş güneş: bütün güvenlik görevli türk askerine güç, kuvvet versin yaşasın türkiye. şehit olan vatan için canını feda eden tüm askerimizi cennete kavuştursun Allah rahmet eylesin Yanıtla 11 0
  • Burcu ÖZDOĞAN: Kötülemek için demiyorum ama can Evlat gidince saray yapsanız ne fayda.. Allah sabır versin aileye. Allah rahmet eylesin Yanıtla 55 0
  • Beşiktaş 1903: Nede olsa ateş düştüğü yeri yakiyor Yanıtla 41 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Piyade, Tokat, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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