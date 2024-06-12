Şehitkamil Belediyesi'nden Yeşilçam Şarkıları Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil Belediyesi'nden Yeşilçam Şarkıları Konseri

Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeşilçam Şarkıları Konseri'nde izleyiciler nostaljik bir yolculuğa çıktı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, 35 kursiyer 20 unutulmaz Yeşilçam şarkısını seslendirdi ve izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

12.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen 'Yeşilçam Şarkıları Konseri' ile ilçe sakinleri keyifli anlar yaşadı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde nostaljik objelerle süslenen sahne, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yeşilçam filmlerinin afişleri, dönemin film aksesuarları ve dekorları, kursiyerlerin kostümleri, yurttaşları büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Merkezde solfej eğitimlerine katılan ve güz dönemi boyunca eğitimlerine devam eden 35 kursiyer, büyük bir uyum içerisinde performans sergiledi. Konserde, 20 unutulmaz Yeşilçam şarkısı seslendirildi. Salonunu dolduran izleyiciler de nostaljik şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Şehitkamil, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi'nden Yeşilçam Şarkıları Konseri - Son Dakika


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi'nden Yeşilçam Şarkıları Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement