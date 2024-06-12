Şehitkamil Belediyesi'nden Yeşilçam Şarkıları Konseri

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen 'Yeşilçam Şarkıları Konseri' ile ilçe sakinleri keyifli anlar yaşadı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde nostaljik objelerle süslenen sahne, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yeşilçam filmlerinin afişleri, dönemin film aksesuarları ve dekorları, kursiyerlerin kostümleri, yurttaşları büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Merkezde solfej eğitimlerine katılan ve güz dönemi boyunca eğitimlerine devam eden 35 kursiyer, büyük bir uyum içerisinde performans sergiledi. Konserde, 20 unutulmaz Yeşilçam şarkısı seslendirildi. Salonunu dolduran izleyiciler de nostaljik şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.