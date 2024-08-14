Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kalp Ameliyatı Geçiren Çocuğu Evde Ziyaret Etti

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tedavisi Belediye tarafından üstlenilen ve başarılı bir kalp ameliyatı geçiren 2 yaşındaki Hüseyin Ünal'ı evinde ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesi, Hüseyin Ünal'ın kalp ameliyatı ve tedavi masraflarını tamamen karşılayarak, Ünal ailesine destek oldu. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hüseyin'i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hüseyin'e oyuncak hediye etti.

"Çok mutlu oldum"

Başkan Yılmaz, "Bizden böyle bir yardım istendi. Ben bu yardımı cebimden yapmadım. Harcanan para, halkımızın parası ama biz buna vesile olduk. Geldim, Hüseyin'i gördüm. Bu gece son 5 ayın en mutlu gecesini yaşıyorum. Çok mutlu oldum. Böyle çocuklarımızı görünce, keşke imkanımız olsa da yardıma ihtiyacı olan tüm hastalara maddi anlamda çare bulabilsek. Ben çok üzülüyorum. Ailemize, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.