Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Halk Buluşmalarına Devam Ediyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Safaşehir ve Yamaçoba bölgelerinden 8 mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi. Bölge sakinlerinin yıllardır unutulduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Safaşehir, Yamaçoba, Eskişarkaya, Acaroba, Bayatlı, Atalar, Sarılar ve Cerityeniyapan Mahalleleri'nin sakinleri ile bir araya geldi. Safaşehir Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Eksikleri gidereceğiz"

Vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Başkan Yılmaz, talepleri dinleyerek not etti, sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. Bölgenin yıllarca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığının farkında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Eksikleri gidereceğiz. Şehitkamil'de kimsenin kaderine terk edilmesine biz müsaade etmeyiz" dedi.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Bu bölgeleri gerçek hizmetle tanıştıracaklarını aktaran Başkan Yılmaz, "Yıllardır unutulup, göz ardı edildiklerinin farkındayız. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belediye hizmetlerinin gerekliliği ne ise hepsini yapacağız. Her bölgemiz bizim için çok kıymetli. Burayı da hep birlikte güzelleştireceğiz. Herkesin mutlu olmasını sağlayacağız" diye konuştu.