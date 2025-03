Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Ramazan Ayında Desteklerimizin Kapsamını Genişlettik"

Güncel

(GAZİANTEP) - Halk buluşmalarına ramazan ayında da devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların hayat pahalılığı nedeniyle ramazan ayını buruk karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Hem temel ihtiyaç gıdası hem de sıcak yemek olarak her akşam düzenli olarak hemşehrilerimizle aşımızı paylaşıyoruz. Ramazan ayında desteklerimizin kapsamını genişlettik. Tüm ailelerimize gıda paketi desteği veriyoruz" dedi.

Halk buluşmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından Sacır Mahallesi'ne yaptırılan yeni muhtarlık ofisini ziyaret ederek, Muhtar Asım Yaşar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Yılmaz'a ziyaretinde CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Yılmaz, ardından mahalle sakinlerini yeni muhtarlık ofisinde ağırladı. Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, eskiden sevinçle karşılanan ramazan aylarının şimdilerde hüzün ve buruk karşılandığını söyledi. Kentin hemen her noktasında benzer sorunlar yaşandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Halkımız yoksullukla baş etmenin çözüm yollarını arıyor"

"Halkımız açlıkla mücadele ediyor. Yoksullukla baş etmenin çözüm yollarını arıyor. Ama birilerine göre halen her şey güllük gülistanlık. Birilerinin oturduğu semtlerde durum öyle olabilir ama şehrin arka sokaklarında gerçekler çok fazla. Bu durumdan insan olarak üzüntü duyuyorum. Halkımızın sorunları ortak. Bize göre çözüm de bir o kadar basit. Şehitkamil Belediyesi olarak ramazan ayından haftalar öncesinden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik desteklerimizi başlatmıştık. Hem temel ihtiyaç gıdası hem de sıcak yemek olarak her akşam düzenli olarak hemşehrilerimizle aşımızı paylaşıyoruz. Ramazan ayında desteklerimizin kapsamını genişlettik. Tüm ailelerimize gıda paketi desteği veriyoruz. Şimdi ilçemizin farklı bölgelerinde iftar çadırı kurduk. Her akşam iftarda buluşuyoruz. Ramazan ayı boyunca temel ihtiyaç desteklerinin yanı sıra kültür-sanat gereksinimleri de Ramazan Sokağı ile karşılaşıyoruz. Amacımız Şehitkamil'de vatandaşlarımız mutlu ve huzurlu olabilsin, geleceğe umutla bakabilsin. İnşallah bunu da birlikte başaracağız."