Şehitkâmil Belediyesi 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde 5 Bin Çocuk Tiyatro İzledi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çocuklara yönelik başlattığı, '1. Çocuk Tiyatrosu Günleri' ile ilçe genelinde 5 bin çocuk tiyatro ile tanıştı. Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de her çocuğu geleceğe eşit şartlarda hazırlamak istediklerini belirterek, "Projelerimiz devam edecek. Şehitkamil'imizde her çocuk mutlu hissedecek ve geleceğe daha huzurlu bakacak" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri, 5-9 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonla çocuklarla buluştu. Çocuklarda yaratıcılığı ve özgüveni artırmak, sanatla tanışmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirlen organizasyonda çocuklar keyif dolu 5 gün geçirdi. 5 Kasım Salı günü Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan Çocuk Oyunu ile başlayan tiyatro şöleni, Erkan Uyanıksoy'un yazıp yönettiği Tebeşir Ağacı ve Ali Meriç'in yazıp yönettiği Şifreli Köpek ile devam etti. Özel anlara sahne olan tiyatro şenliğinden ilçe genelinde 5 bin çocuk faydalandı.

"Projelerimiz devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların her zaman için öncelikleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımız önceliğimiz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Ne kadar yerinde bir etkinlik düzenlediğimiz de çocuklarımızın gülen yüzlerinde saklı. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız için çok fazla etkinlik düzenledik. Elbette bu da sonuncusu değil. Projelerimiz devam edecek. Şehitkamil'imizde her çocuk mutlu hissedecek ve geleceğe daha huzurlu bakacak" dedi.