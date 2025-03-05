Şehitkamil Belediyesi'nden İlçenin Beş Noktasında İftar Çadırı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nden İlçenin Beş Noktasında İftar Çadırı

Şehitkamil Belediyesi tarafından beş farklı noktada kurulan iftar çadırları, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca halkımızla daha dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” dedi.

05.03.2025 16:18
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından beş farklı noktada kurulan iftar çadırları, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca halkımızla daha dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" dedi.

Yılmaz'ın talimatıyla Şehitkamil'in beş farklı bölgesinde iftar çadırları kuruldu. Ramazan ayı boyunca Gaziantep halkına hizmet verecek çadırlar ilk dört günde binlerce kişiyi ağırladı.

Yılmaz, Ramazan ayında hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesini istemediklerini belirterek, "Günler öncesinden başlayan hazırlıklarımızla "Kuzeyşehir 186 Nolu Taziye Evi, Belkız Mahallesi'nde Biruni Sosyal Tesisi, Umut Mahallesi'nde 170 Nolu Taziye Evi yanı, Karşıyaka'da 190 Nolu Taziye Evi yanı ve Üniversite Kent Lokantası'nda her akşam orucunu açmak isteyen vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyaç var. Maalesef sosyal ve ekonomik olarak zorlu bir dönemin içerisindeyiz. Beraber atlatacağımıza da yürekten inanıyorum. Halkımızla sürekli dayanışma içerisinde olarak, güzel günlere doğru yol alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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