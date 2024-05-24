Şehitkamil Belediyesi Fatih Parkı'nı Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Fatih Parkı'nı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Şehitkamil Belediyesi, park yapımı ve revize çalışmalarına, 39 bin 780 metrekarelik alana sahip Fatih Parkı ile başladı. Parkta yapılacak yenileme çalışmalarıyla yollar genişletilecek, altyapı modernize edilecek, yeşil alanlar artırılacak ve oyun alanları oluşturulacak. Başkan Yılmaz, Şehitkamil'in her köşesine dokunmaya ve güzelleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

24.05.2024 18:44
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, park yapımı ve revize çalışmalarına, 39 bin 780 metrekarelik alana sahip Fatih Parkı ile başladı.

Şehitkamil Belediyesi, yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekleyerek, mevcut parkların nitelikli hale dönüşmesi için park yapım ve revize çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz liderliğinde gerçekleştirilen yenileme projesi ile toplam 39 bin 780 metrekarelik bir alana sahip Fatih Parkı, farklı bir görünüme kavuşacak. Bu kapsamda yollar genişletilecek, altyapı çalışmaları modernize edilecek, sulama ve aydınlatma sistemleri yenilenecek. Ayrıca, yeşil alanların artırılması, görsel çalı parterlerinin oluşturulması ve ahşap alanların yenilenmesiyle park, estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Parka yapılacak parkur ile de vatandaşlar keyifli yürüyüş gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra, 3 adet nitelikli oyun alanı oluşturularak çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak. Fitness alanları ve oturma alanları da parkta yapılacak diğer önemli yenilikler arasında yer alıyor. Fatih Parkı'ndaki değişim, ilçe halkına hem modern hem de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak.

"Şehitkamil'in her köşesine dokunmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz"

İlçeyi daha yeşil bir hale dönüştürmek için faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Şehitkamil'i daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Fatih Parkı'ndaki revize çalışmaları, vatandaşlarımızın daha kaliteli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe olabileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor. Şehitkamil'in çehresi giderek güzelleşiyor. Bu tür projelerle Şehitkamil'in her köşesine dokunmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi Fatih Parkı'nı Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika


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