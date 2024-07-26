Şehitkamil Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapma sürecine giren öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı.

Şehitkamil Belediyesi ve Yüz Yüze Ruh Sağlığı Derneği iş birliğiyle, üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanacak. İsteyen öğrenciler, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında kendilerine en yakın kütüphaneye giderek rehber öğretmenlerden birebir danışmanlık alabilecek.

Tercih sürecinin önemine vurgu yapan Yüz Yüze Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doktorant Klinik Psikolog Mehmet Zahit Kurtcebe, "Bu süreç önemli. Öğrenciler, YKS sürecinden sonra tercih dönemindeler. Öğrencilere ilerlemek istedikleri alanları, hangi alanları sevdiklerini soruyoruz. Hem kariyer danışmanlığına bir vizyon eklemek hem de doğru, etkili tercihleri oluşturmak için buradayız. Yaşanan kafa karışıklığını gidermek için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Umut Yılmaz da Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nde tercih yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve deneyim aktarımında bulunan Başkan Yılmaz, tüm öğrencilere başarılar diledi.