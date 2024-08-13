Şehitkamil Belediyesi'nin Düzenlediği Köy Turnuvaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nin Düzenlediği Köy Turnuvaları Devam Ediyor

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Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği Köy Turnuvaları, çeyrek finale yükselen takımların belirlenmesiyle devam ediyor. Karahöyük, Bağbaşı, Aktoprak, Beylerbeyi, Atabek, Dülük, Çaykuyu ve İncesu köylerinin takımları, 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak maçlarda karşı karşıya gelecek.

13.08.2024 10:29  Güncelleme: 11:01
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin başlattığı Köy Turnuvaları devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak maçlarla bir futbol şölenine tanıklık edecek.

Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği ve büyük bir coşkuyla devam eden Köy Turnuvaları, vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Köyler arasındaki dayanışma ve dostluğu pekiştirmenin hedeflendiği organizasyon, aynı zamanda spora olan ilgiyi de artırıyor.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Karahöyük, Bağbaşı, Aktoprak, Beylerbeyi, Atabek, Dülük, Çaykuyu ve İncesu köylerinin takımları, gruplarındaki zorlu mücadeleleri geçerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Maçlar, Şehitkamil ilçe Stadyumu'nda oynanacak

Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları, Belediye'nin ilçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak maçlar, futbolseverler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Saat 16.30'da Karahöyük ve Bağbaşı karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'de Aktoprak ve Beylerbeyi takımları sahaya çıkacak. Saat 19.30'da Atabek ve Dülük takımları kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de ise günün son maçında Çaykuyu ve İncesu karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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