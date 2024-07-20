(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi kurslarına 3 bin 536 kişi katılıyor. Kurslar 16 farklı branşta veriliyor ve mahalle sakinlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ayrıca, kadınlar elde ettikleri becerilerle kendi işletmelerini kurma fırsatına sahip olabiliyorlar. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimlerin bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

20.07.2024 13:31  Güncelleme: 14:43
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları devam ediyor. İlçenin farklı noktalarındaki 26 aile merkezinde verilen kurslarından 3 bin 536 kişi faydalanıyor.

Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaz kursları, devam ediyor. Eğitimler, okuma-yazmadan bilgisayar kurslarına, kuaförlükten pastacılığa, rölyeften karakaleme kadar 16 farklı branşta veriliyor. 26 aile merkezinde verilen kurslardan 3 bin 536 kişi faydalanıyor.

Aile merkezlerinde verilen bu eğitimler, mahalle sakinlerinin kişisel gelişimlerine büyük katkıda bulunurken, aynı zamanda aile bütçelerine de destek sağlıyor. Ayrıca, kadınlar elde ettikleri becerilerle kendi işletmelerini kurma fırsatına da sahip olabiliyorlar.

"Bireylerin hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlıyoruz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aile merkezlerimizde verdiğimiz eğitimlerle bireylerin hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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