Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar Büyükşehir Belediyesi Meclisinde protesto yaptı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar Büyükşehir Belediyesi Meclisinde protesto yaptı

Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yapılan temmuz ayı toplantısında protesto gerçekleştirdi. İşçiler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz aleyhine slogan attı. Protesto nedeniyle Yeniden Refah Partisi ve CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.

12.07.2024 19:20
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Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde protestoda bulundu.

Büyükşehir belediye meclisinin temmuz ayı toplantısının ikinci oturumuna katılan ve Şehitkamil Belediyesinden işten çıkarıldıklarını belirten işçiler ile temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen bazı çalışanlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz aleyhine slogan attı.

Meclisi yöneten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, meclisin protesto yeri olmadığını söyledi.

Protestonun bir süre daha devam etmesi üzerine Yeniden Refah Partisi ve CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Daha sonra yeterli çoğunluğun sağlandığının teyit edilmesi üzerine toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sonra erdi.

Kaynak: AA

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