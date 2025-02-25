Şehitkamil'de Yapılacak İlk Engelsiz Park İçin Çalışmalar Başladı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "erişilebilir park teması" ile ilçede ilk engelsiz parkın yapımı için çalışmaların başladığını söyledi. Belkız Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek parkla engelli çocuklar, akranlarıyla sosyalleşme imkanına kavuşacak. Yılmaz, parkı Mayıs ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Şimdi Daha Yeşil Şehitkamil" hedefiyle başlattığı çalışmalarla ilçenin yeşil bir görünüme kavuşması hedefleniyor. 11 aylık görev süresince kente 18 park kazandıran Yılmaz'ın talimatıyla şimdi de engelli bireylere yönelik 'Engelsiz Park' için çalışmalar başladı.

Belkız Mahallesi'nde yapımına başlanan Şehitkamil'in ilk engelsiz parkı, 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. İçerisinde futbol sahası, engelli bireylere yönelik oyun alanları, dikim alanı, refleksoloji ve fizyoterapi alanları ile geniş yürüyüş yolları ve fitness alanlarının bulunduğu parktan, engelsiz çocuklar da faydalanabilecek.

11 ayda 18 park

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yapımına başlanan proje ile engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

İlçede engelli çocukların akranlarıyla vakit geçirebileceği bir park olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu basite alınacak bir konu değil. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte güzeliz. Sadece 11 ayda ilçemizde kimisinde yenileme çalışması olmak üzere 18 ayrı park kazandırdık. Bu bizim için yeterli değil. Halen park olmayan ya da kaderine terk edilmiş parklar var" diye konuştu.

Yılmaz, Şehitkamil'de bir ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Park için aylardır Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalıştığını dile getirerek, "Bu parkın projesini ortaya çıkarırken, engelli çocukların gözünden baktık. Onların fikirleriyle bu proje ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Yürüyüş yollarından, oyun alanlarına, dikim alanlarından fizyoterapi alanlarına kadar her bir detay düşünüldü. Sadece çocuklarımız değil, büyüklerimiz de parkımızda zaman geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

Engelsiz parkta engelli çocukların akranlarıyla da sosyalleşme imkanı bulabileceklerini anlatan Yılmaz, "Bu parkın en güzel tarafı da hiç şüphesiz tüm vatandaşlarımızın kullanıma açık olmasıdır. Çocuklarımız engel tanımadan bir arada hem birlikte zaman geçirecek hem de birlikte oyunlar oynayacak. Ayrıca 50 araçlık otoparkla hem engelli vatandaşlarımızın hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın park sorununu da ortadan kaldıracağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.