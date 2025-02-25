Şehitkamil'de Yapılacak İlk Engelsiz Park İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil'de Yapılacak İlk Engelsiz Park İçin Çalışmalar Başladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “erişilebilir park teması” ile ilçede ilk engelsiz parkın yapımı için çalışmaların başladığını söyledi. Belkız Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek parkla engelli çocuklar, akranlarıyla sosyalleşme imkanına kavuşacak. Yılmaz, parkı Mayıs ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

25.02.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "erişilebilir park teması" ile ilçede ilk engelsiz parkın yapımı için çalışmaların başladığını söyledi. Belkız Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek parkla engelli çocuklar, akranlarıyla sosyalleşme imkanına kavuşacak. Yılmaz, parkı Mayıs ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Şimdi Daha Yeşil Şehitkamil" hedefiyle başlattığı çalışmalarla ilçenin yeşil bir görünüme kavuşması hedefleniyor. 11 aylık görev süresince kente 18 park kazandıran Yılmaz'ın talimatıyla şimdi de engelli bireylere yönelik 'Engelsiz Park' için çalışmalar başladı.

Belkız Mahallesi'nde yapımına başlanan Şehitkamil'in ilk engelsiz parkı, 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. İçerisinde futbol sahası, engelli bireylere yönelik oyun alanları, dikim alanı, refleksoloji ve fizyoterapi alanları ile geniş yürüyüş yolları ve fitness alanlarının bulunduğu parktan, engelsiz çocuklar da faydalanabilecek.

11 ayda 18 park

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yapımına başlanan proje ile engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

İlçede engelli çocukların akranlarıyla vakit geçirebileceği bir park olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu basite alınacak bir konu değil. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte güzeliz. Sadece 11 ayda ilçemizde kimisinde yenileme çalışması olmak üzere 18 ayrı park kazandırdık. Bu bizim için yeterli değil. Halen park olmayan ya da kaderine terk edilmiş parklar var" diye konuştu.

Yılmaz, Şehitkamil'de bir ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Park için aylardır Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalıştığını dile getirerek, "Bu parkın projesini ortaya çıkarırken, engelli çocukların gözünden baktık. Onların fikirleriyle bu proje ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Yürüyüş yollarından, oyun alanlarına, dikim alanlarından fizyoterapi alanlarına kadar her bir detay düşünüldü. Sadece çocuklarımız değil, büyüklerimiz de parkımızda zaman geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

Engelsiz parkta engelli çocukların akranlarıyla da sosyalleşme imkanı bulabileceklerini anlatan Yılmaz, "Bu parkın en güzel tarafı da hiç şüphesiz tüm vatandaşlarımızın kullanıma açık olmasıdır. Çocuklarımız engel tanımadan bir arada hem birlikte zaman geçirecek hem de birlikte oyunlar oynayacak. Ayrıca 50 araçlık otoparkla hem engelli vatandaşlarımızın hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın park sorununu da ortadan kaldıracağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil'de Yapılacak İlk Engelsiz Park İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika


13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:31:06. #1.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil'de Yapılacak İlk Engelsiz Park İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.