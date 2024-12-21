Şehzadeler Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü ve Engelli Vatandaşlar için Temizlik ve Tamirat Hizmeti

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(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve tek başına yaşayan vatandaşlar için evde temizlik ve tamirat hizmeti sunuyor.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan evde temizlik hizmeti kapsamında ekipler öncelikli olarak 65 yaş üstü, engelli ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalıyor.

Projeyle, vatandaşların evlerine düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Temizlik hizmeti dışında, ufak çaplı tamirat işleri de ekipler tarafından tamamlanıyor. Belediye ekipleri, mevcut tespit listesindeki ihtiyaç sahiplerini ziyaret etmenin yanı sıra yeni ihtiyaç sahiplerini de belirleyerek projeyi genişletmeyi hedefliyor. Bu çerçevede her bir aile, bir aylık periyotlarla ziyaret edilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projeye ilişkin "Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu proje, hem gönüllere dokunacak hem de sosyal belediyecilik anlayışımızı daha ileriye taşıyacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz" dedi.

Evinde temizlik yapabilecek bir yakını bulunan kişiler ise hizmetten yararlanamayacak.