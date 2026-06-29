Şehzadeler Belediyesi'nden 67 Mahallede Eş Zamanlı Çalışma

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki 67 mahallede vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yürüttükleri çalışmalarla Şehzadeler'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım onarım çalışmaları gerçekleştirilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parkların bakımını yaparak yeşil alanların daha estetik ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca, ilçe genelinde gerçekleştirilen bitki ve çiçek dikimleriyle Şehzadeler'in yeşil dokusu güçlendiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarının temiz ve hijyenik kalmasına katkı sunuyor.