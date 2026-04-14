Hamalın Kırı'na yeni yol tamamlandı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, Hamalın Kırı'nda açılacak piknik alanına ulaşımı güvenli hale getirmek için başlatılan yeni yol çalışmasını tamamladı.

Şehzadeler Belediyesi, ilçeye kazandırılacak yeni sosyal yaşam alanlarından biri olan Hamalın Kırı piknik alanı için ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, alana giriş ve çıkışların daha güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda yeni bir yol açtı. Açılan yol sayesinde vatandaşların piknik alanına ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Başkan Şimşek, "Ekipler, yolun kısa sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamalın Kırı piknik alanını yurttaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Yeni mesire alanının, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif olması bekleniyor.