Şehzadeler'de "Atma Paylaş" Projesiyle Dayanışma Güçleniyor

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Atma Paylaş" projesiyle vatandaşların evlerinden alınan kullanılabilir durumdaki eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

"Atma Paylaş" projesi kapsamında koltuk takımları, çekyatlar, beyaz eşyalar ve çeşitli ev araç gereçlerinin yanı sıra hasta yatağı ve tekerlekli sandalye gibi medikal malzemeler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor."

2026 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerden 291 eşya toplandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ise toplam 305 eşya ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projeye ilişkin, "'Atma Paylaş' projemizle hem israfın önüne geçiyor hem de dayanışma kültürümüzü yaşatıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanmadığı ancak kullanılabilir durumdaki eşyaları alıp gerçekten ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırıyoruz. Paylaşmaya ve komşuluk hukukunu büyütmeye devam edeceğiz"dedi.