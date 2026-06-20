Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Ova Yollarında İnceleme

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçede yürütülen ova yolları düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, tamamlanan ve yeni başlayan projeler hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü ova yolları çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve sahada görev yapan ekiplerden detaylı bilgi almak amacıyla çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Şimşek'e incelemeler sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gökhan Duymuş, mahalle muhtarları ve teknik ekip eşlik etti. Program kapsamında özellikle çalışmaların tamamlandığı Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, "Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Onların alın terini ve emeklerini korumak, bağ ve bahçelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe genelinde planladığımız ova yolları çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladık. Yeni mahallelerimizde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, Şehzadeler genelinde ulaşımı kolaylaştırarak tarımsal üretime ve üreticilerimize en büyük desteği vermektir. Sahada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜNE KADAR TOPLAM 27 BİN METRE ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında; Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 5 bin 941 metre malzemeli, 33 bin metre malzemesiz; Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde 882 metre malzemeli, 12 bin metre malzemesiz; Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde 9 bin 500 metre malzemeli, 8 bin 500 metre malzemesiz; Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde 620 metre malzemeli, 150 metre malzemesiz ve Ayvacık Mahallesi'nde bin 300 metre malzemesiz ova yolu çalışması tamamlandı.

Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi'nde ise 780 metre malzemeli ve 3 bin 90 metre malzemesiz yol düzenlemesi tamamlanırken, Karaoğlanlı Mahallesi'nde de 9 bin 780 metre malzemeli ve 2 bin 675 metre malzemesiz yol çalışması gerçekleştirildi. Yukarıçobanisa ve Aşağıçobanisa mahallelerinde de ova yolları düzenleme işlemlerinin kısa sürede başlayacağı bildirildi. İlçe genelinde bugüne kadar toplam 27 bin 503 metre malzemeli ve 60 bin 715 metre malzemesiz ova yolu çalışması tamamlandı.