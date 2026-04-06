Sekmen'den AA'ya 106. Yıl Mesajı
Sekmen'den AA'ya 106. Yıl Mesajı

06.04.2026 17:20
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın 106. yılını kutladı ve mesajında takdir etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, AA'nın milletin ve hakikatin gür sesi olduğunu belirtti.

Sekmen, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinin en çetin günlerinde, milletimizin haklı davasını dünyaya duyurmak için kurulan bu köklü çınar, aradan geçen 106 yıla rağmen ilk günkü ruh ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Tarafsız, ilkeli ve güvenilir haberciliğiyle yalnızca bir ajans değil, aynı zamanda milletimizin vicdanı, hafızası ve sesi olmayı başaran Anadolu Ajansının bu anlamlı yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugün bu emaneti büyük bir özveriyle taşıyan Anadolu Ajansı ailesine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
