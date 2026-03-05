Sel Felaketi ve Yeraltı Barajları İçin TBMM Önergesi

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'daki sel felaketleri ve yeraltı barajlarına ilişkin TBMM'ye verdiği önergesinde "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, verilen sözlerin takibi ve Adana'nın su güvenliği açısından stratejik öneme sahip projelerinin durumunun tüm yönleriyle ortaya konulması için Meclis denetimi şarttır. Adana'da yaşanan her taşkın bize şunu göstermektedir: Su yönetimi yatırımları ertelenemez" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, son yıllarda artan sel ve taşkın olayları ile 2021 yılında kamuoyuna duyurulan yeraltı barajı projelerinin akıbetiyle ilgili TBMM'de Meclis Araştırması açılması için önerge sundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir de soru önergesi sunan Şevkin'in önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yeraltı barajları; sel ve taşkın riskini azaltan, tarım arazilerini koruyan, kuraklık dönemlerinde üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan ve yeraltı su seviyesini dengeleyen stratejik yatırımlardır. Bu projeler hayata geçirilmiş olsaydı, bugün yaşanan taşkınların etkisi daha sınırlı olabilirdi. Peki bu projeler neden tamamlanmadı? Ertelendi mi, iptal mi edildi? Kamuoyu bunu bilmek zorundadır. Her sel felaketinde çiftçi zarar görüyor, üretim sekteye uğruyor, gıda arzı etkileniyor. Su yönetimi politikaları günü kurtaran değil, uzun vadeli ve bilimsel planlamaya dayalı olmak zorundadır."

Şevkin, önergesinde "Adana'da planlanan yeraltı barajı projelerinin sayısı, kapsamı ve teknik özellikleri, planlama, ihale ve yapım süreçleri, gecikme veya iptal varsa gerekçeleri, mevcut su yönetimi altyapısının sel ve kuraklık riskine karşı yeterliliği, gelecekte benzer afetlerin etkisini azaltmaya yönelik alınması gereken idari ve yasal tedbirler" başlıklarında Meclis araştırması talep etti.

"Bilimsel planlama, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan afetlere dirençli kent oluşturamayız"

Şevkin, önergesinde "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, verilen sözlerin takibi ve Adana'nın su güvenliği açısından stratejik öneme sahip projelerin durumunun tüm yönleriyle ortaya konulması için Meclis denetimi şarttır. Adana'da yaşanan her taşkın bize şunu göstermektedir: Su yönetimi yatırımları ertelenemez. Bu mesele yalnızca altyapı değil, gıda güvenliği, ekonomik istikrar ve yaşam hakkı meselesidir. Bilimsel planlama, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan afetlere karşı dirençli bir kent oluşturamayız" ifadelerine yer verdi.

Şevkin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın şu soruları yanıtlamasını talep etti:

"Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uzun vadeli su kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen yeraltı barajı ve suni besleme projelerinin sayısı ve kapsamı nedir? 2021 yılında kamuoyuna yansıtıldığı belirtilen Adana'ya yapılması planlanan üç yeraltı barajı projesi ile ilgili Bakanlığınızın güncel bilgi ve değerlendirmesi nedir? Bu projeler resmi olarak planlandı mı, varsa plan kapsamında hangi aşamadadır? Adana özelinde projelendirilen yeraltı barajı ve yeraltı suyu suni besleme projeleri için ayrılan kaynak tutarı, ihale ve uygulama takvimi nedir? Bu yatırımların tamamlanma süresi ve hedef tarihleri açık olarak kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Paylaşıldı ise önergenin meclise sunulduğu tarih itibariyle meydana gelen değişiklikler nelerdir? Sel, taşkın ve kuraklık gibi risklerin azaltılması amacıyla yeraltı barajlarının etkinliğinin artırılması planlanıyor mu? Planlanıyorsa buna ilişkin strateji belgesi veya program mevcut mudur?"